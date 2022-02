Quand Martin Scorsese raconte la vie de Bob Dylan

Ce mardi 15 février à 22h05 sur La Trois (et ensuite en replay sur Auvio), c’est un grand moment de cinéma et de musique que nous allons vivre avec la vision de Martin Scorsese sur la vie de Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan.

Au travers du documentaire Bob Dylan – No Direction Home, Martin Scorsese, grand fan de Bob Dylan, a voulu rendre hommage à son idole.

Le film ne couvre pas l’ensemble de la carrière de Dylan : on découvre brièvement sa naissance en 1941 dans le Minnesota, son enfance et son adolescence mais l’accent est surtout mis sur la période comprise entre l’arrivée de Dylan à New York en janvier 1961 et son accident de moto en juillet 1966 qui met fin à un chapitre de sa vie. En 5 ans, Dylan atteint le succès en tant que chanteur et compositeur folk, puis s’attire les foudres de ce même public folk en passant au rock considéré comme une trahison par ses fans de la première heure.

Il y a énormément d’images d’archives et d’intervenants proches de Dylan dans ces 3h30 de film. Scorsese a dû décortiquer plusieurs centaines d’heures d’images et d’interviews pour en garder l’essentiel. Il faut savoir que ce projet No Direction Home avait déjà débuté en 1995 avec des interviews tournées dans le but de faire un jour ce film. Parmi les intervenants : Joan Baez, Liam Clancy, John Cohen, Allen Ginsberg…

Bob Dylan a eu une influence déterminante sur ses contemporains et les générations futures et est devenu l’un des piliers de la contre-culture américaine.