Quand Margot Robbie s’arrange pour embrasser Brad Pitt au cinéma

Margot Robbie et Brad Pitt sont à l’affiche de "Babylon" attendu en janvier 2023. Ce film sur les débuts du cinéma à Hollywood dans les années 1920, réalisé par Damien Chazelle ("La La Land"), promet d’être explosif si l’on croit sa bande-annonce.

Margot Robbie qui y incarne une jeune actrice délurée révèle avoir tout fait pour que son personnage embrasse celui joué par Brad Pitt, une ancienne star de cinéma. Elle a confié en interview pour E ! News : "Ce n’était pas dans le scénario. Mais je me suis dit : "Quand est-ce que j’aurai encore la chance d’embrasser Brad Pitt ?"

L’actrice de 32 ans est alors allée voir le réalisateur et lui a dit : "Damien, je pense que Nellie devrait simplement embrasser Jack". Clairvoyant, celui-ci aurait répondu : "Attends, tu veux juste embrasser Brad Pitt !"

Pensant que cette "opportunité ne se représenterait peut-être plus jamais" malgré deux autres films dans lesquels Margot Robbie et Brad Pitt ont déjà collaboré, l’actrice a fini par convaincre le cinéaste. Le baiser hollywoodien entre les deux comédiens a donc eu lieu… deux fois ! Le réalisateur séduit par le résultat à l’écran a demandé une seconde prise, pour le plus grand bonheur de Margot Robbie.

Cette anecdote qui fait sourire car elle semble s’est être déroulée dans un contexte respectueux et bienveillant ne doit pas faire oublier les abus dénoncés sur les tournages dont sont surtout victimes les femmes.