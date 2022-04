Quand Makala embrasse le chaos

Assez colorées funky, soulful, parfois même teintées de RnB, mais tout en restant trap, sur ce nouvel opus, l’artiste propose différentes ambiances sonores que l’on a du mal à définir. Côté lyrics, on retrouve les punchlines de ce rappeur chargé d’assurance, plein de foi en son projet et sa vision, qui vogue et oscille entre notes d’humour, récit de vie et egotrips gonflés de confiance.

Si l’appellation "Chaos" renvoie à ce que l’auditeur ressent en écoutant sa musique à certains moments, le titre de l’album illustre à merveille l’état d’esprit qui anime l’artiste dans son parcours créatif. Un esprit vif et une plume qui s’encre dans ce mode de pensées. "Chaos Kiss" signifie, comme son nom l’indique, "embrasser le chaos". Lors d’un entretien pour Grünt, l’artiste confie : "Quand tu réussis à réellement embrasser le chaos, tu te dis : ‘Là c’est compliqué, mais à quoi ça va me servir de me crisper ?’ Il faut être fort pour accepter de lâcher prise. C’est ce qui est ouf dans ce paradoxe et c’est ce qui symbolise le geste d’embrasser le chaos. C’est mon devoir de réussir à faire ça." Au micro de Mehdi Maïzi, Makala explique aussi qu’embrasser le chaos c’est accepter que l’on ne comprenne pas toujours tout, que l’on ait peur et que l’on doute.