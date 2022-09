"Quand ma mère est née, ma grand-mère est morte", Patrick Sabatier vous raconte son histoire dans son premier roman, "La Lettre"

Après avoir animé plusieurs émissions cultes qui ont marqué l’histoire de la télévision française comme Avis de Recherche, Porte-Bonheur, Le Jeu de la Vérité, Atout Cœur et plus récemment Pyramide, Patrick Sabatier était de passage à la RTBF pour vous présenter son premier roman, La Lettre.

Aujourd’hui, l’animateur-producteur revient avec un tout premier roman dans lequel il s’inspire de la vie de ses parents. Patrick Sabatier y mêle récit personnel, souvenirs et saga romanesque.

Dans La Lettre, tout commence à Rome en 1924, Emma se remarie avec Adrien après un mariage malheureux. Ils auront deux enfants, 30 ans plus tard, Paul, son plus jeune fils devient un des animateurs vedettes les plus populaires de sa génération.

La carrière de Paul se porte bien tout comme la famille au complet, mais l’apparition d’une lettre va tout bouleverser dévoilant le passé douloureux d’Emma. Cette lettre révèle qu’Emma a trois enfants. Pour Patrick Sabatier, tout l’intérêt de son roman c’est de comprendre comment ce demi-frère a été trouvé, comment on l’a annoncé à Paul. La lettre, permet aussi une traversée entre l’Italie et la France, entre 1924 et aujourd’hui, entre fiction et réalité.