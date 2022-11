Quand Limp Bizkit rencontre Wham, cela donne un mélange festif et improbable

Vous détestez la saison des fêtes ? Ou vous adorez ça ? Quoiqu'il en soit, nous vous proposons de monter le son et mettre à fond ce mash-up inatendu entre Wham et Limp Bizkit.

"C'est juste un de ces jours où tu ne veux pas te réveiller, tout est foutu, tout le monde craint". Et oui, décembre est à nos portes et les paroles de Fred Durst de Limp Bizkit semblent avoir été écrites pour ceux et celles que cette période festive rend malades.

Les chansons de Noël vous donnent mal au cœur ? Vous avez des pensées violentes quand vous voyez le Père Noël ? Ou vous êtes juste un peu fatigué de toutes ces histoires de Noël ? Bref, si vous êtes un ronchon de Noël et que vous en êtes fier, nous avons le mash-up qu'il vous faut.