Quand les villes chassent le gris et passent en mode couleur.

En France, les initiatives se multiplient pour ajouter davantage de couleur à la vie urbaine et réduire la présence du gris. La mairie de Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, incite dernièrement ses habitants à repeindre les façades de leur maison pour restreindre la présence de tons jugés moroses.

Objectif : "Pour une ville plus belle, plus lumineuse, plus attractive", résume la mairie sur son site web. Une vingtaine de bâtiments ont d'ores et déjà troqué leur béton morne pour un coloris bien plus réjouissant. L'initiative peut être prise à l'occasion d'un ravalement de façade. Mais il ne donne pas lieu à une quelconque aide versée par la municipalité en vue de réaliser les travaux. Par ailleurs, le choix du coloris doit aussi être soumis à validation par la commission urbanisme de la mairie de Montrouge.

Cette démarche n'est pas du tout un cas à part en France. En Bretagne, la mairie de Brest a lancé le même programme voilà déjà cinq ans. Les propriétaires obtiennent une aide de 70 euros pour repeindre leur maison à condition d'opter pour des couleurs vives distinctives du patchwork traditionnel breton composé de blanc, de gris ou de blanc cassé.