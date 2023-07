Quand les tiques attaquent : quelques tactiques pour éviter une maladie de Lyme loin d'être anecdotique

Au sein de notre Royaume, la région la plus exposée aux tiques est l’Ardenne. Mais Muriel Radomme de mentionner également une recrudescence au littoral, à Bruxelles – où on trouve quantité de jardins, de parcs… Des petites bêtes voraces appréciant les espaces verts (et l’humidité), mais aussi le réchauffement climatique… On en observe de plus en plus et plus longtemps (le temps davantage clément aidant)… Transportées les oiseaux, elles peuvent aussi tomber dans les jardins et parcs.