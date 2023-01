Quand les studios de jeux vidéo se lancent dans la musique

En effet, le célèbre jeu vidéo de tir accueille sporadiquement des concerts interactifs et entièrement gratuits depuis 2019. Le Japonais Gen Hoshino, l’Australienne Tones And I, la Française Aya Nakamura ainsi que les Américains Marshmello, Ariana Grande et Travis Scott s’y sont produits par le biais d’avatars pixélisés. Ces performances remarquées ont servi de véritable tremplin dans le secteur de la musique pour "Fortnite", et lui ont permis d’acquérir en mars la plateforme de musique indépendante Bandcamp.

Les concurrents d’Epic Games organisent la riposte en préparant leur propre incursion dans la musique. Rockstar Games, le studio derrière la série "Grand Theft Auto" (GTA), a ainsi lancé son propre label de musique, CircoLoco Records, en mai 2021. Bandai Namco en a fait autant en septembre dernier, inspiré par le succès des bandes sonores des titres "Elden Ring" et "Tales of Arise". De quoi faire les choux gras d’une industrie musicale toujours en quête de nouveaux revenus.