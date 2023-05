Quand les Stones invitaient Jimi Hendrix pour jammer en coulisses…

Ce moment historique est visible dans les images ci-dessus, propriété d’Albert Maysles, avec en bande-son " My Little One " de Jimi Hendrix, enregistré aux Olympic Studios de Londres le 5 octobre 1967.

Dans la vidéo, on peut voir le musicien s’engager dans ce qui semble être une sorte de duo ou de jam avec Mick Taylor, le nouveau guitariste des Stones à l’époque (en remplacement de Brian Jones), qui faisait alors sa première tournée avec le groupe.

Il discute ensuite avec Keith Richards, tous deux semblant partager une blague sur Linda Keith, le mannequin britannique qui a contribué à lancer la carrière d’Hendrix en lui prêtant une Fender Stratocaster blanche qui appartenait à son petit ami de l’époque, Richards, alors que le musicien américain n’était pas encore connu.

S’il est assez incroyable de voir ces figures emblématiques de l’histoire du rock se retrouver ensemble, il y a aussi une part de nostalgie, car l’occasion s’est avérée être le dernier anniversaire de Jimi Hendrix, qui est décédé le 18 septembre de l’année suivante.

La mort tragique et prématurée du guitar hero Jimi Hendrix, le 18 septembre 1970, a plongé le monde du rock dans un état de choc. Bien que son passage sous les projecteurs ait été de courte durée, son impact monumental sur la musique est indéniable, et il continue de régner comme l’un des artistes les plus doués et les plus influents du monde de la musique.

Le lendemain de la mort d’Hendrix (le guitariste a été retrouvé inanimé dans une chambre d’hôtel londonienne après avoir ingéré son propre vomi à la suite d’une overdose) les autres stars du rock de l’époque, Led Zeppelin, qui faisaient la promotion de leur deuxième album aux États-Unis à l’époque, donnaient une conférence de presse au studio NBC à New York. L’objectif était de parler de leur concert en tête d’affiche au Madison Square Garden, mais compte tenu des nouvelles en provenance de Londres, l’événement médiatique était maintenant rempli de journalistes avides d’histoires à propos du lien entre les artistes rock et leur dépendance à l’égard des substances illicites.