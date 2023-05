Quand les start up redécouvrent la réalité…

Passer d’un monde à l’autre ne se fait jamais sans douleur. Et c’est le cas aussi en économie. Nous sommes passés brutalement d’un monde où l’argent était presque gratuit, vu que les taux d’intérêt étaient fixés artificiellement à 0% lorsqu’il n’était pas négatif.

Et c’était déjà d’ailleurs une aberration en soi, mais qui permettait à certains États, comme par exemple l’Allemagne, d’emprunter à des taux négatifs. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, avec le retour de l’inflation et donc la hausse des taux d’intérêt qui va avec, le monde refonctionne comme auparavant.

Alors bien sûr, il y a quelques remous. Bien sûr, il y a quelques craquements, voire même quelques faillites bancaires aux Etats-Unis. Mais ce retour à la normale est globalement positif, notamment parce qu’il va nous empêcher de continuer à faire des bêtises.

