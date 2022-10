Quand les sportives de haut niveau dénoncent

Depuis quelques années, les audiences des femmes sportives (principalement dans les disciplines du tennis et du football) ont fortement augmenté et on assiste à un nombre croissant de femmes pratiquant du sport. Gérant elles-mêmes leur communication via les réseaux sociaux, les sportives de haut niveau ont gagné une meilleure visibilité auprès de leur public.

En regard des polémiques sexistes qu’elles ont soulevées, il s’est effectué un glissement dans les discours : de "sexistes", les médias sont devenus "dénonciateurs du sexisme". Serena Williams, considérée comme la plus grande tennisseuse de tous les temps, fut longtemps qualifiée de "femme virile". Puissante et fière de son "badass body", elle fut pourtant vivement critiquée à Roland-Garros en 2018 pour sa combinaison jugée trop moulante et trop noire. Maintes fois soumise à des tests biologiques de féminité car soupçonnée de tricher sur son sexe via des produits dopants, elle est parvenue à s’imposer, ne cessant de dénoncer les discriminations sexistes et racistes qu’elle vivait.

De son côté, la joueuse de football Megan Rapinoe et ses coéquipières ont attaqué en justice leur fédération pour inégalités salariales, leurs homologues masculins étant mieux rémunérés malgré des résultats sportifs inférieurs. "J’ai été dévaluée parce que je suis femme… Si cela nous arrive à nous, si cela m’arrive à moi, alors que nous sommes sous les projecteurs tout le temps, cela arrive bien entendu à toutes les femmes", a-t-elle affirmé.

Leur combat pour la professionnalisation des footballeuses fait aujourd’hui débat dans le monde entier. En regard des salaires exorbitants des footballeurs, la majorité des footballeuses (y compris les Belges) sont encore obligées d’exercer un autre métier pour continuer à jouer. Ce qui réduit leur temps d’entraînement et par conséquent leurs performances.