Quand les Spice Girls deviennent un groupe de metal

Aaaaah les Spice Girls.

Pour certains d’entre nous, c’est un univers qui est à des années-lumière de nos goûts musicaux, un summum du mauvais gout et des mélodies qui restent en tête malgré nous. Pour d’autres, c’est aussi un plaisir coupable que l’on écoute en cachette dans son salon, sa voiture ou sa salle de bain.

Mais on ne peut pas nier les qualités indéniables et le côté vraiment très addictif d’un morceau comme "Wannabe".

Et si finalement tout n’était qu’une question d’arrangement ? C’est probablement ce qu'a dû se dire l’internaute _thefirstfire_. Le jeune musicien a décidé de réarranger complètement le morceau en y ajoutant des riffs de guitare ravageurs. Et le résultat nous donne autant envie de chanter que de remuer la tête comme si nous étions au Graspop.

Et il suffit d'une écoute et de quelques refrains pour nous donner envie de crier "Yooooo, I'll tell you what I want, what I really, really want!"

On vous invite à découvrir ceci sans tarder ci-dessous :