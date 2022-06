Quand les séries remettent d’anciennes chansons au goût du jour

On le sait, les séries sont de véritables influenceuses. Que ce soit en mode ou en beauté, les séries lancent des tendances et le monde de la musique n’y échappe pas. La quatrième saison de Stranger Things a, à son tour, permis de remettre au goût du jour un ancien tube des années 80. Et ce n’est pas la seule.

Stranger Things continue de battre des records. A peine sortie, la quatrième saison de la série de science-fiction est déjà à l’origine de nouvelles tendances. Cette fois-ci, la série avec Millie Bobby Brown a permis de redonner un coup de jeune à la chanson "Running Up That Hill (A Deal With God)" de Kate Bush.

Sur Spotify, l’écoute de ce classique de 1985 a bondi de 8.700% à travers le monde, entre le 26 mai (veille de la sortie de la nouvelle saison) et le lundi 30 mai. Aux Etats-Unis, son écoute a même augmenté de 9.900%. Un succès qui a permis de remonter "Running Up That Hill" à la deuxième place dans le Top 50 U.S. sur Spotify, et à la quatrième place dans le TOP 200 Monde.

Derrière ce succès : une scène du premier épisode dans laquelle le personnage de Max Mayfield, interprété par Sadie Sink, écoute le morceau dans son walkman.

"C’est incroyable de voir des chansons emblématiques être redécouvertes et devenir des phénomènes mondiaux avec de nouveaux auditeurs", a déclaré Jeremy Erlich, responsable monde de la musique chez Spotify, à Billboard. "Running Up That Hill (A Deal With God) est l’un de ces exemples de 'tempête parfaite'. C’est une chanson classique qui a été présentée à un large public et qui a maintenant pris un tout nouveau sens", a-t-il ajouté.

"Il est remarquable de voir comment la chanson de Kate a interpellé des nouveaux et des anciens fans, et a également transcendé les générations – 37 ans plus tard !", a confié Alexandra Patsavas, responsable de la musique et de la production créative pour les séries chez Netflix, à Billboard.

Depuis la sortie de la saison 4 de Stranger Things, ce n’est pas seulement la chanson "Running Up That Hill" qui a profité d’un boost, mais bien le catalogue entier de la chanteuse Kate Bush. D’après Spotify, les écoutes de toutes les chansons ont augmenté de 1.600% dans le monde.