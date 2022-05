Quand les seniors se racontent dans des podcasts : nos 3 recommandations !

"Je ne suis ni sociologue, ni philosophe, ni anthropologue. Je pratique une discipline artistique. Je suis née en 1962 et je suis une Boomeuse." C’est sur ces mots prononcés par la comédienne et directrice artistique du TTO Nathalie Uffner, que s’ouvre le podcast "Jeunes, Vieux, Cons". Cela fait quelques années maintenant que Nathalie Uffner se sent vieillir et qu’elle se pose toute une série de questions existentielles : "Comment rester indispensable ou comment accepter de ne plus l’être et est-ce une fatalité ?"

Pour confronter son ressenti de boomeuse, Nathalie Uffner a décidé de partir à la rencontre d’autres personnalités culturelles de sa génération : Sheila, Lio, Pierre Kroll, Juan d’Oultremont, Plastic Bertrand, Ariane Le Fort, Janine Godinas, Francine Pairon, Jacques Duvall, Sophie Fontanel.

Ceux qu’on appelle les "millénials" sont eux aussi invités à jeter une oreille attentive à ce nouveau podcast. En effet, pour chaque épisode, Nathalie Uffner est accompagnée d’une milléniale : l’humoriste Farah et la comédienne Daphné Huynh, présentent à tour de rôle une chronique humoristique sur un mot propre à leur génération. "Ignorer les millénials (ou Génération Y) serait une erreur — leur en vouloir, encore plus. J’ai 2 fils qui appartiennent à cette génération, et leur discours à ce sujet est pertinent sauf sur un point, lorsqu’ils me disent : 'Les jeunes d’aujourd’hui ce n’est pas comme à votre époque'." explique la créatrice du podcast.

Un second chroniqueur, le sociologue Renaud Maes, intervient pour présenter une chronique faisant écho au parcours de l’invité.

Le tout est présenté par Nathalie Uffner sur un ton décontracté. Les confidences s’enchaînent et on prend plaisir à redécouvrir le parcours et la vision de la vie de ces personnalités.

