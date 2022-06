Quand les rockeurs emmènent leurs parents sur scène

Ces rock stars ont décidé de partager un peu de leur lumière et de leur gloire avec un de leurs parents sur scène.

Que serait un musicien sans ses parents ? Quel que soit le type d'éducation qu'il a reçu, ses parents sont, au minimum, responsables de sa mise au monde. Dans la compilation vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, la chaine Youtube du magazine Loudwire a mis en évidence une poignée de moments émouvants mettant en vedette des rockeurs et leur maman ou papa.

Le premier extrait remonte à 1996 et on y voit Mary Morello, la mère de Tom Morello, introduire le groupe de son fils sur scène, Rage Against the Machine, en le présentant comme "le meilleur putain de groupe de l'univers".

Dans la suivante, le papa de Billy Corgan des Smashing Pumpkins monte sur scène pour dire que son fils est devenu le meilleur musicien qu'il n'ai jamais vu.

Dave Grohl et sa maman Virginia, c'est une grande histoire d'amour et ils le prouvent encore en partageant un beau moment rempli d'affection sur scène.

Lors d'un spectacle de Pearl Jam, Eddie Vedder n'était pas en mesure de faire venir sa mère sur scène, alors, à la place, il a demandé au public de faire circuler une bouteille de vin jusqu'à son siège.

Et enfin, la vidéo se termine avec des images du Boss himself, Bruce Springsteen, qui fait monter sa maman Adele Ann sur scène pour une danse endiablée alors que le E Street Band joue "Dancing in the Dark".

Regardez tous ces beaux moments dans la vidéo ci-dessous :