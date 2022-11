Quand les prix de l’énergie reviendront-ils à la normale ?

En l’occurrence, si l’on se penche sur les prix du jour, on observe que sur les marchés de gros le gaz est autours de 110€ pour un mégawattheure aujourd'hui. Pour une livraison dans trois mois, il coûte 126€. C’est un peu plus cher qu'aujourd'hui, mais c’est normal puisqu’on sera en plein hiver. Pour une livraison dans un an, on est à 122€ du mégawattheure. Les prix pour livraison en 2023 restent donc stables.

A partir de 2024 l’on constate une diminution. Pour une livraison à l’hiver 2024, dans deux ans, on est à 93€ du mégawhatteure. Attention, "c’est moins qu’aujourd’hui, mais ça reste quatre ou cinq fois plus cher que les prix qu’on avait l’habitude de connaître avant la crise, où on tournait plutôt autour de 20€ du mégawattheure", précise Simon Bourgeois.

Le principe est le même pour l’électricité et… pas de diminution notable avant 2024 non plus.