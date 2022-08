Quand les préjugés sexistes infiltrent la justice italienne

La présence de ces préjugés et stéréotypes de genre sont d’autant plus visibles dans les cas de violence domestique et de viols, selon l'experte. L’analyse des jugements a permis de mettre en évidence que pour être crue, la victime doit répondre à un certain stéréotype de femme. "Plus la femme se rapprochera de l’image de la sainte [en opposition à la putain], plus elle sera crédible", explique Flamina Saccà.

En ce qui concerne les violences conjugales, Silvia Lorenzino, une avocate spécialisée sur les violences contre les femmes, fait référence à "un problème culturel très italien" où la famille doit passer avant tout. "On ne comprend pas que les femmes veuillent sortir de certaines situations et on refuse qu’elles se rebellent", explique-t-elle.

L’analyse des verdicts a également mis en lumière trois grands préjugés qui justifient la violence et conditionnent la justice : le conflit, la jalousie - considérés comme intrinsèques au couple - et le raptus [Du latin “rumpo” rompre, un raptus est une impulsion soudaine, comme celle que l'on croit à l'origine des féminicides, alors que ce n'est pas le cas].