Quand les parapluies cassés trouvent une seconde vie

Passionnée par les matières, la création et le recyclage depuis toujours, Mélanie Iudica a décidé de s’emparer du problème pour donner à ces parapluies une seconde vie. Sa démarche ? Montrer au plus grand nombre ce que l’on peut faire de nos déchets.

Nous vivons dans une économie linéaire. On produit, on consomme, on jette. Il faudrait arrêter ça parce que c’est un désastre.

Mais comment les réutiliser ? En les transformant en capes et vêtements de pluie ! "Nous vivons dans une économie linéaire. On produit, on consomme, on jette. Il faudrait arrêter ça parce que c’est un désastre", nous dit-elle.

Devant ce constat, Mélanie a créé Marypup, le nom sous lequel elle décline sa collection colorée de vêtements de pluie. Devant l’intérêt suscité, l’entrepreneuse a décidé de s’attaquer également aux tentes de camping abandonnées massivement à la fin de nombreux festivals musicaux.

C’est dans son salon transformé en atelier que la créatrice assemble, imagine et compose ses capes. Pour l’aider et donner une dimension sociale supplémentaire à son travail, Mélanie fait appel à un atelier protégé pour désosser les parapluies ainsi qu’à la prison de Saint-Gilles, pour découper les tentes selon ses patrons.