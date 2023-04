Quand les onduleurs "décrochent" et que les panneaux photovoltaïques ne produisent plus d'électricité : quelles solutions ?

Pour pallier le décrochage des onduleurs, Ores peut agir localement. Chez le particulier d’abord. Quand il s’avère que deux voisins injectent leur électricité sur la même phase, Ores peut "rééquilibrer" les phases pour permettre une injection plus forte sur le réseau. Au niveau de la cabine ensuite. Dans des quartiers qui comptent de nombreuses installations photovoltaïques, il est possible de régler le transformateur pour lui permettre d’absorber une plus grande production d’électricité.

"Mais à un moment donné, on arrive aux limites physiques de ces améliorations", reconnait Jean-Michel Brébant. "Il faut alors envisager des solutions à plus long terme comme des travaux du renforcement du réseau. La moitié de celui-ci est en 230 volts. Nous pouvons changer les câbles pour le faire passer en 400 volts. Nous pouvons également remplacer les cabines actuelles par des nouvelles, plus performantes."