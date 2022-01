Quand les nazis pillaient les antiquités grecques

En prévision de l’invasion, les grands musées grecs se sont lancés dans la dissimulation de leurs trésors, plusieurs mois auparavant. On cache dans des grottes, des caves et des cryptes, on enterre dans des champs, des jardins et des tranchées (creusées à l’intérieur même des salles d’exposition), on enferme les inventaires et pièces de petite taille dans des coffres bancaires. Tout est fait pour dissimuler l’héritage antique à l’ennemi, et le protéger des bombes. Mais hélas, cela ne suffira pas.