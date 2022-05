Comment raconter l’histoire aux jeunes générations ? Facile quand on demande à la Maison de l’histoire européenne !

Ce musée entièrement gratuit présente l'Histoire depuis la révolution française jusqu'à aujourd'hui. Son objectif est de susciter le débat et ouvrir les esprits jeunes et moins jeunes à la réflexion.

Et pour retracer l’histoire de l’Europe, le service éducatif de ce musée a choisi de sélectionner 150 affiches provenant de la collection du musée.

Sur ces posters, on peut y découvrir des affiches de propagande, d’événements culturels ou de mouvements sociaux.

Toutes ces affiches dans la rue créent le débat et nous interpellent.

Cette expo, elle débarque dans un contexte où les Bruxellois (et pas que) ne sont pas contents de la flambée des prix de l’énergie, du pouvoir d’achat qui diminue. C’est une expo qui tombe à pic. Les murs reflètent l'état d'esprit des citoyens et les messages que les gouvernements font passer. Que ce soit des messages de propagande, d'activisme, de solidarité ou autre, ce "petit bout de papier" relie aussi les gens avec, par exemple, le sport. On pense aussi à l'Eurovision et autres.

Le tout reflète l’histoire du continent sur les cent dernières années. Ce weekend, c’était un gros déploiement d’activités pour le lancement de cette expo intitulée: “Quand les murs parlent!”.

Julie VanH en parle avec Laurence Bragard, responsable scolaire au service éducatif de la Maison de l'histoire européenne, dans Bruxelles Matin, la matinale radio bruxelloise de Vivacité à Bruxelles.