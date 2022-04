Quand les murs parlent ! l’Europe s’affiche à la Maison de l’Histoire européenne

Le même symbole peut servir des objectifs bien différents

La statuaire grecque et romaine magnifie la perfection de la machine humaine et la force virile à travers les représentations de sportifs. Depuis l’antiquité, le sport et la politique sont liés. Qu'on pense, tout récemment, au genou en terre des sportifs après le meurtre de George Floyd en 2020. La santé physique est une métaphore de la santé de la nation. Les régimes fascistes allemands et italiens centreront leur politique de la jeunesse sur le sport. L’athlétisme et la gymnastique. L’affiche des Jeux de Munich en 1936 montre un athlète coiffé des lauriers du vainqueur censé faire le salut romain. Ces Jeux étant organisés pour montrer la supériorité de la "race aryenne", le geste athlétique est remplacé par un geste politique. Douze années plus tard, Londres organise les premiers Jeux olympiques d’après-guerre. L’iconique Discobole est au centre de l’affiche. Big Ben et le parlement britannique ont remplacé le Reichstag. Le Discobole synthétise les valeurs olympiques, l’esprit de compétition et le fair-play (l’agon grec), les Jeux comme période sacrée de paix et de répit dans les conflits armés. A chacun son message.