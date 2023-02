Limp Bizkit a partagé la vidéo du single "Out of Style" en ayant recours au "deepfake" et en utilisant des visages de leaders connus à la place des leurs.

Dans la vidéo, réalisée par le chanteur, Fred Durst, et Marc Klasfeld, on voit Fred Durst en Vladimir Poutine, et les autres musiciens en Joe Biden, Volodymyr Zelenskyy, Xi Jinping et Kim Jong-un.

En face d’eux dans leur garage, on voit un "faux" Tom Cruise en train de cuire des hot dogs au barbecue.