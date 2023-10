Le zéro déchet dans la construction : quand les matériaux retrouvent une nouvelle vie

Il est important de concevoir le plus tôt possible, dans le projet, la réintroduction de matériaux de réemploi, et donc de travailler avec les architectes et de maintenir les matériaux le plus possible dans leur état initial, pour plus de facilité, explique Thibaut Jacquet.

Il faut sortir du schéma déconstruction rapide/reconstruction rapide. Car si on veut donner sa chance au réemploi, la déconstruction doit être soignée. Elle doit s’accompagner de manutention, de transport, de stockage, de reconditionnement, pour pouvoir remettre des matériaux de qualité sur le marché. "Même si on est parfois sur des mises en œuvre qui coûtent un peu plus cher, il faut savoir que les matériaux de réemploi, tels qu’on les revend sur notre plateforme, sont au tiers ou au quart du prix du neuf".