Quand les légumes "feuilles" terminent leur cycle, il reste encore des trésors au potager

L’automne, les plantes potagères commencent à se raréfier. C’est le moment de s’intéresser aux légumes tubercules. Mais qu'est-ce qu'un légume tubercule ? C’est un légume dont on ne consomme que les excroissances souterraines. Les principaux tubercules et racines cultivés dans le monde sont la pomme de terre, le manioc, la patate douce, l’igname, … Renfermant de précieuses réserves nutritives. Riches en bons nutriments (potassium, vitamine C, fer, magnésium, ...), ils occupent une place importante dans l'alimentation

Le Yacon (Smallanthus Sonchilolius) est une plante très haute et très décorative grâce surtout à ses feuilles veinées de rouge.

L’automne, quand les jours raccourcissent, les tubercules se mettent à grossir. Ils ressemblent à ceux des dalhias.

C’est un excellent légume d’hiver à la chair blanche semblable à celle d’une poire.

Il sera cuisiné comme une pomme de terre.

L’oca du Pérou (Oxalis Tuberosa) appartient à la famille des oxalis. Il est reconnaissable grâce à ses feuilles trifoliées.

Tant la tige que les feuilles sont consommables en salade. Il faut toutefois modérer sa consommation car ce légume est riche en acide oxalique, comme l’épinard ou la rhubarbe.

Au fil du temps, les tubercules blancs nacrés prennent différentes couleurs.

La plante sera déterrée aux environs de la Toussaint, période à laquelle elle sera arrivée à maturité. Beaucoup de racines tubercules peuvent être arrachées dès le mois de novembre et conservées dans du sable, ou dans du terreau pour être plantées au moment adéquat pour chacun.

Les tubercules se cuisinent comme la pomme de terre, dans toutes ses déclinaisons.