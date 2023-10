"Quand les joueurs prestent, il faut les appeler" : Philippe Albert revient sur la sélection d’Arthur Vermeeren

"Cela fait plus d’un an qu’il éclabousse nos pelouses de son talent. Quand les joueurs prestent il faut les appeler" lance d’emblée Philippe Albert. Un avis que Stéphane Streker rejoint. Plus que la non-sélection ce sont les raisons invoquées qui gênaient notre spécialiste. "C’est bizarre de justifier ce choix par celui d’avoir repris Keita. Un joueur aussi exceptionnel que Vermeeren, on a toujours intérêt à le tirer vers le haut et le mettre avec les meilleurs."

D’autant plus que le futur Diable Rouge devrait apporter rapidement à nos couleurs nationales. "Il a de la vista, un petit truc à la Kevin De Bruyne dans la vision et dans la capacité à mettre la balle au bon endroit au bon moment" explique Cécile De Gernier. De son côté, Nicolas Frutos insistait sur la régularité du jeune joueur. "C’est mérité car tactiquement, physiquement et techniquement il est toujours présent. Depuis qu’il a commencé on s’attend à voir un creux dû à son âge et pas du tout il monte en puissance."