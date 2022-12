Quand les jeunes se sentent coupables de regarder des séries sur des affaires criminelles.

Ce manque de respect envers les familles a d’ailleurs été l’une des accusations portées contre Ryan Murphy et Netflix après le succès d’audience de la série sur le tueur en série américain Jeffrey Dahmer, joué par Evan Peters. Les internautes ont reproché à la plateforme de ne pas avoir demandé l’autorisation des survivants et des familles des victimes. Un point réfuté par Ryan Murphy lui-même, qui a assuré que les 20 familles concernées avaient été contactées mais qu’aucune n’avait donné suite.

Sur TikTok, les vidéos sur les "True crimes" ont envahi la plateforme. Le réseau social chinois compte plus de 21 milliards de contenus avec le hashtag #TrueCrime et 184 millions de vues pour #TrueCrimes.

Cette fascination ne concerne pas seulement les séries et documentaires mais également les podcasts. Dernièrement, Apple et Spotify ont dévoilé les podcasts les plus populaires de l’année 2022 et sans surprise, les podcasts sur les faits divers se sont largement imposés.

*Etude réalisée auprès de 1500 personnes âgées entre 13 et 39 ans, aux Etats-Unis et au Canada, en octobre 2022.