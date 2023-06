Quand les institutions musicales se mettent en scène à la façon d’un film de Wes Anderson

A quoi ressemblerait le quotidien d’une institution musicale si nous étions dans un film de Wes Anderson ? Depuis plusieurs semaines, les grandes maisons musicales internationales se sont emparées d’une "trend" TikTok qui propose de se mettre en scène "à la façon d’un film de Wes Anderson". Valentine Jongen nous en parle dans sa chronique #classique.

Nous avons tous vu au moins une fois un film du réalisateur Wes Anderson. Des films à l’esthétique bien particulière, colorée, symétrique, géométrique et surtout délicieusement rétro. Et depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, une tendance (appelé "trend") s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux (et notamment sur TikTok). Cette tendance propose de reprendre tous ces codes si particuliers de l’esthétique de Wes Anderson et de mettre en scène un moment de son quotidien, sur la musique Obituary d’Alexandre Desplat, compositeur fétiche du réalisateur américain, une musique d’ailleurs issu du film "The French Dispatch" d’Anderson.