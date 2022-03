Quand les installations photovoltaïques ne fonctionnent pas : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Posséder des panneaux photovoltaïques permet de réduire sa facture d’électricité. Mais lorsque tous les voisins font la même chose, on arrive à une saturation du réseau et plus rien ne va.

En Wallonie, on a dépassé les 200.000 installations photovoltaïques (et 12.000 à Bruxelles). Selon les prévisions, il y aurait 25.000 nouvelles installations par an en Wallonie.

Investir dans une installation photovoltaïque qui ne fonctionne pas, ça sert à quoi ?

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

