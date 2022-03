Quand les influenceuses se mettent à la mode vintage

Le marché de la fripe grandit d’année en année et les modes de consommation textile évoluent. Nombreux sont ceux à tirer un trait définitif sur les enseignes de fast fashion. Dans cet épisode consacré 100% à la seconde main, Lufy et Enzo ont été à la rencontre de celles qui inspirent et conseillent sur les réseaux pour adopter la slow fashion plus aisément.

Marie Conscience, plus connue sous le blase de consciencethriftshopper, est personnal shoppeuse et instagrameuse belge spécialisée en seconde main. Sur le plateau de L’Internet Show, elle raconte à Lufy et Enzo son parcours : « Upcycler mes vêtements a toujours fait partie de ma vie ». Depuis toute jeune, elle coupait, raccourcissait, assemblait ses tenues sans vraiment avoir conscience du potentiel infini de cette pratique. Aujourd’hui, elle veut aller plus loin et propose d’accompagner, lors de séances shopping personnalisées, celles et ceux désireux. Côté inspiration, elle aussi ne cesse de prendre exemple sur d’autres queens belges de la slow fashion comme Korpafrip, Odavintage ou encore Juliet Bonhomme.

Après avoir changé de mode de consommation dans chacune des pièces de sa maison, Juliet s’est concentrée sur celui de sa garde-robe. Aujourd’hui, elle a décidé de créer elle-même ses vêtements à partir de tissus récupérés et de tenues abîmées ou démodées. En 2021, elle crée The Upcylcling Lab afin de former et transmettre à ceux qui le souhaitent sa connaissance en la matière. Juliet organise des ateliers pour transformer la vieille chemise de papa en petite blouse classe et tendance, créer ses chouchous pour cheveux et même pimper un training en une tenue cosy super sexy.

Néanmoins, nos influenceuses nous rappellent à l’ordre. Consommer en masse, même de la seconde main, n’est évidemment pas plus responsable. Si cela peut alléger les consciences, il est clair qu’il ne s’agit qu’un déplacement du problème. Donc acheter du vintage, on dit oui… mais en quantité raisonnée et raisonnable, c’est encore mieux.

