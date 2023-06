Quand les enfants prennent leur envol : comment surmonter le syndrome du nid vide ?

Dans le 6/8, notre psychothérapeute Stéphanie Van Oost nous explique comment s’acclimater quand les enfants quittent le nid familial.

L’âge moyen du départ de la maison est de 23-24 ans. Un événement qui peut être mal vécu selon certains parents : 35% d’entre eux seraient confrontés à un grand sentiment de solitude, d’angoisse, de vide et de tristesse lorsque leurs petits oisillons prennent leur envol.

Il n’y a rien de plus angoissant que le vide. On perd ses repères, on souffre de solitude et d’un sentiment d’abandon, et parfois d’une perte d’identité quand l’activité principale des parents était centrée sur les enfants.

Ce syndrome du nid vide peut alors durer des semaines voire des mois. Certains parents évoquent une grossesse à l’envers, avec neuf mois pour s’acclimater et se défaire de certaines habitudes de leur quotidien.