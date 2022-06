Quand les enfants de Novak Djokovic demandent un autographe à Venus Williams

La famille de Novak Djokovic l’accompagne à Londres cette semaine pour le troisième tournoi du Grand-Chelem de la saison, Wimbledon. Son épouse Jelena, son fils Stefan et sa fille Tara sont avec lui dans la capitale anglaise. Les jeunes enfants ont profité de l’occasion pour remplir leur carnet d’autographes et c’est un nom prestigieux qui est venu garnir le livret, celui de Venus Williams. Toute la petite famille est allée à la rencontre de la joueuse américaine, et "Nole" a aidé ses progénitures, un peu intimidées, à obtenir la précieuse signature.

Un petit moment très mignon entre deux légendes du tennis mondial.

Du point de vue sportif, Djokovic est toujours engagé dans le tournoi alors que Serena Williams a dû s’incliner pour son retour, au terme de trois heures d’une rencontre exigeante.