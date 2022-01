Quand les enfants de Damien Marcq marquent, c’est tout le Parc Duden qui s’enflamme

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à Anderlecht ce dimanche (1-0) et l’ambiance était donc au beau fixe au Parc Duden.

L’occasion pour les joueurs de l’Union de faire la fête avec leurs supporters, de retour ce week-end, après quelques semaines à huis clos.

Mais on a aussi eu droit au petit moment mignon du week-end lorsque les enfants de Damien Marcq ont joué avec le ballon sur la pelouse du Stade Joseph Marien.

Ils ont même eu l’occasion d’inscrire un but et d’être acclamés par tout le stade. Le tout sous le regard amusé de leur footeux de papa. Un beau moment pour les deux enfants de l’ancien joueur de Gand et de Charleroi notamment.