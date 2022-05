Quand les effets d’une éruption volcanique sont ressentis jusque dans l’espace

Les scientifiques ont découvert que, dans les heures qui ont suivi l’éruption, des vents de la vitesse d’un ouragan et des courants électriques inhabituels se sont formés dans l’ionosphère, la haute atmosphère électrifiée de la Terre, une couche au bord de l’espace.

Des vents entremêlement violents

L’éruption du volcan a créé un panache géant de gaz, de vapeur d’eau et de poussière qui s’est élevé dans le ciel. Elle a également provoqué d’importantes perturbations de pression dans l’atmosphère, entraînant ainsi des vents violents. Plus les vents et le nuage montaient dans les couches atmosphériques, plus ils accéléraient. En atteignant l’ionosphère et le bord de l’espace, ICON a enregistré des vitesses de vent allant jusqu’à 675 km/h, les vents les plus forts enregistrés en dessous de 200 km d’altitude depuis le lancement de la mission en 2019.

Des perturbations électriques

Une fois dans l’ionosphère, les vents extrêmes ont affecté les courants électriques. Comme l’explique la Nasa : "les particules dans l’ionosphère forment régulièrement un courant électrique s’écoulant vers l’est – appelé électrojet équatorial – alimenté par les vents de la basse atmosphère. Après l’éruption, l’électrojet équatorial a atteint cinq fois sa puissance de crête normale et a radicalement changé de direction, s’écoulant vers l’ouest pendant une courte période."

En comprenant mieux ce qui affecte les courants électriques dans l’ionosphère, les scientifiques peuvent mieux prévoir les problèmes graves sur Terre, causés par de telles perturbations.