Quand les écrivains nous inspirent

Première partie

Pascal Claude, qui a inspiré cette demande féconde, a écrit une lettre magnifique à Christian Bobin.

"Vous faites rayonner la beauté du minuscule. Pas de barrière non plus entre les vivants et les morts, mais comme un flux continu. Les vivants que sont les morts, écrivez-vous. Vous m’avez dit un jour : Je ne crois pas que le temps existe. […] Vous nous accueillez. Avec vous, même confinés, nous n’étouffons pas. Et puis, vos mots brisent les solitudes. Vos mots sont des bras qui consolent et qui respectent les larmes qui coulent. […]"

Pascale Tison a écrit à George Sand et Veronika Mabardi à Hajar Bali, Axelle Thiry à Alessandro Baricco, Laurent Dehossay à José Maria Eça de Queiros, Myriam Watthée-Delmotte à Henri Bauchau.