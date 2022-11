Quand les Diables rouges peinaient à se faire une petite place au milieu de la balle pelote et du billard

Le traitement par la presse écrite de la Coupe du monde est celui qui a le plus évolué puisqu’elle est le média qui a connu toutes les éditions. Dans le journal Le Soir en 1930 par exemple, on retrouve sur toute la durée de la Coupe du monde, et ce malgré la participation des Diables rouges à ce premier mondial, deux petites brèves. Deux minis articles perdus au mileu des pages de résultats… de balle pelote et de billard. Deux sports vedettes à l’époque dans nos contrées, qui recevaient un traitement médiatique comparable à celui dont bénéficie le football aujourd’hui ! Une autre époque, d’autres habitudes. On se souvient également qu’il fallait aux équipes voyager de longues journées en bateau pour rallier Montevideo en Uruguay. Des joueurs qui avaient dû prendre congé pour pouvoir y participer, vu que le football n’était pas encore professionnalisé.

En 1930, on retrouvait donc une brève pour le tirage au sort le 10 juillet et on peut s’amuser de voir que la Coupe du monde était alors appelée comme suit : "Le tournoi de Montevideo : le tirage au sort des poules".

Le deuxième et dernier article publié pendant ce mondial annonçait le 22 juillet la défaite des Diables rouges. Uniquement le score. Un tout petit encadré au milieu des résultats régionaux de balle pelote une fois encore, un contraste amusant ! Et qui nous fait nous rendre compte un peu plus du fait qu’aujourd’hui, le football est parvenu à prendre une place énorme dans le paysage sportif belge et européen, parfois aux dépens d’autres sports plus anciens qui avaient autrefois les faveurs de nos ancêtres les plus sportifs.

Mondial après mondial, la place de la Coupe du monde a augmenté progressivement dans les journaux prenant petit à petit le dessus dans la période du tournoi pour aboutir à des carnets entiers d’analyses, d’interviews et de reportages. Un contraste absolument fou en moins de cent ans. Si vous souhaitez le voir de vos propres yeux, les journaux sont, pour la plupart, disponibles à la KBR, bibliothèque nationale à Bruxelles.