Quand les développeurs encouragent le piratage de leur jeu

À sa sortie le 4 mars 2021, le petit jeu indépendant Loop Hero a immédiatement plu aux fans de rogue lite et de pixel art. Il faut dire que le titre est un jeu parfait à lancer entre deux parties de League of Legends (ou tout autre jeu nécessitant d’être concentré sur une longue période) grâce à ses mécaniques automatisées et répétitives.

Aujourd’hui, le jeu subit les conséquences des restrictions imposées après les opérations militaires russes en Ukraine : certaines boutiques comme Steam, Sony ou encore Microsoft refusent désormais les paiements avec la monnaie russe. Ce n’est apparemment pas du tout un problème pour le studio qui a développé le jeu puisqu’ils ont simplement appelé les joueurs à aller pirater leur jeu via le réseau social russe VK en réponse.