Quand les coachs de "The Dancer" font danser tout un public !

Pour la première fois en Belgique, une compétition unique en son genre réunit tous les danseurs de tous âges et tous genres. L’objectif ? Faire briller et mettre en avant tous les talents de notre Royaume. Découvrez sans plus attendre le monde de la danse aux côtés de Sarah De Paduwa, Ivan et Heloîse Blanchaert grâce à "The Dancer Belgique" diffusé sur La Une tous les mardis dès 20h20 !