Quand les cimetières se mettent au vert

Longtemps, les produits phytosanitaires ont été utilisés pour désherber nos cimetières, sans que leur impact sur l’environnement et la santé publique ne soient réellement pris en compte. Depuis le 1er juin 2019, l’utilisation des pesticides est interdite dans l’espace public wallon et bruxellois. Aujourd’hui, les herbicides ont laissé la place à des alternatives plus respectueuses de l’environnement, et de nombreux cimetières belges ont troqué leur apparence austéro-minérale contre un look plus accueillant et végétal.

Une bonne chose, quand on sait qu’en invitant la nature dans leurs cimetières, les communes favorisent non seulement la biodiversité de leur territoire, mais préservent aussi la santé de leurs habitants, protègent l’environnement, et créent de nouveaux lieux de promenade et de recueillement.