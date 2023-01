Quand les chanteurs de K-pop se la jouent solo

La musique pop sud-coréenne, ou K-pop, a longtemps été l’apanage des groupes plutôt que des artistes solos. Mais cette tendance semble révolue avec des stars du genre comme Jisoo de Blackpink et RM de BTS qui se lancent dans l’aventure en solitaire. Décryptage.

Du haut de ses 28 ans, Jisoo est l’une des chanteuses de K-pop les plus influentes au monde. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la Sud-coréenne est suivie par 67 millions d’abonnés sur Instagram, soit plus que le groupe Blackpink auquel elle appartient depuis 2016. Une renommée internationale qu’elle partage avec les trois autres membres du "girls band", à savoir Jennie, Lisa et Rosé.

Ensemble, les quatre jeunes femmes se sont imposées comme des superstars de la pop sud-coréenne grâce à des morceaux comme As If It’s Your Last, Ddu-Du Ddu-Du et Shut Down. Leurs clips cumulent aussi des records de visionnage. En 2018, la vidéo de Kill This Love a atteint quelque 57 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures, marquant le meilleur démarrage de l’histoire sur la plateforme. Quatre ans plus tard, Pink Venom, le premier single de leur deuxième album, Born Pink, a fait encore mieux avec 90,4 millions de vues. Il en comptabilise désormais près de 500 millions.

Rien d’étonnant donc à ce que le magazine américain Time ait désigné Blackpink comme l'"Entertainer" ("artiste", en français) de l’année 2022. Jisoo compte surfer sur ce succès phénoménal en poursuivant une carrière en solo. Elle enregistrerait actuellement plusieurs morceaux pour son premier album, selon The Korea Herald. Elle aurait déjà fini la pochette du disque et profiterait de l’actuelle tournée mondiale de Blackpink pour avancer sur ce projet.