Quand les Belges faisaient capoter le plan de comm' de Stromae pour le clip-happening de "Formidable"

C’était il y a déjà 10 ans mais personne n’a oublié Stromae dans son clip "Formidable" où il errait, ivre, place Louise à Bruxelles. Très vite, la vidéo devenait virale sur le Net, suscitant son lot de réactions, et marquait aussi le premier d’une longue série de brillants coups de promo de la part de notre Maestro national (à qui est consacré notre podcast "L'Effet Stromae"). Mais aujourd’hui, à l’occasion de la ressortie collector de l’album "Racine Carrée", on apprend que tout ne s’était pourtant pas passé comme prévu.

En cet été 2023, Stromae fête donc le dixième anniversaire de la sortie de l’album Racine Carrée. Un album qui a connu un succès fracassant, et à cette occasion, Damien Régnier, chef de projet de Stromae chez Universal, a confié au quotidien Le Parisien que les Bruxellois n’avaient pas eu la réaction attendue face aux images du clip, à savoir de filmer le chanteur ivre pour ensuite diffuser les images sur les réseaux sociaux et créer ainsi le fameux buzz.

"Les Belges, avec l’élégance qui les caractérise, ne postent rien”, a-t-il raconté au quotidien français.

En réalité, tous s’attendaient à ce qu’ils appellent "l’effet taboulé", souvenez-vous c’était cette vidéo qui, elle, avait immédiatement fait le tour des réseaux lorsque le chanteur mangeait, peinard, un taboulé dans sa voiture parquée dans une station essence de Charleroi lorsqu’il était accosté par des jeunes qui s’étonnaient de le voir rouler en Fiat 500 et de manger un taboulé dans sa petite voiture.

L’équipe de Stromae a donc dû trouver un plan b pour faire buzzer la vidéo de "Formidable": "Je peux désormais le dire : on l’a fait nous-mêmes”, a confié l’employé de la maison de disques. "On a récupéré des images, et j’ai demandé à mon beau-frère Leroy, qui avait une chaîne YouTube avec 60.000 abonnés, de les poster et d’identifier quelques sites d’infos qui avaient parlé de la vidéo du taboulé."