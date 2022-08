Quand les bateaux sortent de l'eau et vivent une seconde vie.

La France, second constructeur de bateaux de plaisance du monde, se heurte aux problématiques environnementales causées par la fabrication de ces navires. Le parc de bateaux est peuplé de plus d'un million de navires de plaisance, dont 80% ont été construits avant les années 2000 et dont la durée de vie oscille entre 30 et 40 ans.

Les bateaux sont élaborés en grande majorité avec du polyester, un matériau difficile à recycler. Au point que la plupart des propriétaires préfèrent abandonner, voire brûler leurs engins.

L'APER, association chargée de la filière de déconstruction des navires de plaisance, et rattachée au ministère français de la Transition écologique, a déconstruit plus de 5096 bateaux depuis août 2019, selon ses chiffres. Elle compte 26 centres de déconstruction en France. D'ici 2025, l'APER souhaite doubler son nombre de centres.