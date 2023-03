Quand les artistes rap parlent des droits des femmes

Ce 8 mars marque la journée internationale de lutte pour les Droits des femmes. Sur ce sujet le rap est assez ambivalent. D’un côté, les artistes rap ont souvent été taxés de misogynie dans leurs textes ou dans la façon de mettre les femmes en scène. De l’autre, l’essence même du rap c’est de dénoncer les inégalités, qu’elles soient sociales, raciales ou de genre. Ce n’est pas donc pas étonnant de voir certains artistes s’emparer du sujet des violences faites aux femmes et des inégalités de genre. Petit tour d’horizon non exhaustif de titres qui ont dénoncé les inégalités entre les genres.

Chilla

Quand on parle des artistes engagées sur ces questions, impossible de ne pas penser à Chilla. La rappeuse de 28 ans a souvent abordé la question des inégalités entre les genres à travers ces sons. Et elle s’y emploie dans plus d’un son dans ""Balancetonporc", "Si j’étais un homme" ou encore "sale chienne", la rappeuse s’emploie à décortiquer le système de domination masculine. En bref, le patriarcat avec un grand P.

D’ailleurs, les médias lui ont souvent collé l’étiquette de la rappeuse féministe. L’été dernier, au festival Dour, elle avait répondu à Tarmac à ce sujet : "Moi je parlais de ces choses-là spontanément, je ne me suis pas dit je vais construire ma carrière et être le porte-drapeau pour défendre une cause mais j’ai parlé comme une jeune femme qui exprimait ce qu’elle ressentait vis-à-vis de la société. Mais aujourd’hui, je n’ai pas besoin de le répéter 500 fois pour faire comprendre que cela peut être réducteur de réduire mon univers uniquement au féminisme".