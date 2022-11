Quand les arnaqueurs prennent votre ordinateur en otage

Cela n’arrive pas qu’aux autres. La police de Mouscron a reçu plusieurs plaintes, récemment, au sujet d’arnaques en ligne, particulièrement bien rodées. On parle d’escroqueries d’accès à distance. Des fraudeurs s’introduisent dans l’ordinateur de leurs victimes, et font main basse sur toutes leurs données. Ce type d’escroquerie peut vous faire perdre beaucoup d’argent ! Quelques conseils.

Il est très facile de se faire avoir. Cette arnaque, Remote Access Scan en anglais, c’est le plan parfait. Tout commence par un appel, censé être bienveillant. Quelqu’un vous prévient que vous courez un risque : un virus a pris le contrôle de votre ordinateur, ou votre PC envoie des messages de votre part. Vos comptes sont sans doute en train d’être débités… Bref : il y a un sérieux problème. Mais pas de panique, ouf ! La personne au bout du fil va vous aider.

Elle vous propose de télécharger un programme : c’est là que le piège se referme. Via ce programme, le fraudeur va se balader comme il veut dans vos fichiers, vos comptes bancaires en ligne, copier vos mots de passe… Cerise sur le gâteau : il arrive que le fraudeur envoie sa… facture pour "l’aide" qu’il vous a apportée. Une manière, vous l’aurez compris, de vous pigeonner une deuxième fois !

Des conseils de prévention

Gardez le contrôle absolu sur votre ordinateur. Hormis des proches à qui vous faites confiance (famille, service informatique de votre entreprise…), personne ne doit prendre les commandes de votre appareil, "pour y jeter un coup d’œil". Ne faites jamais confiance non plus à une assistance en ligne qui vous est proposée sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Et gardez bien en tête que ni votre banque, ni le gouvernement, ni la police, ni même Apple ou Microsoft, ne vous demanderont jamais d’installer des programmes de contrôle à distance. En cas de doute, si vous flairez une arnaque, n’ayez pas peur non plus d’être impoli. Vous raccrochez, vous fermez vos programmes : des gestes qui sauvent, face à des fraudeurs de plus en plus rusés.

Comment réagir si on s’est fait avoir ?

Parfois, il est trop tard quand on flaire l’arnaque. Elle a déjà eu lieu. Il est urgent de réagir… Si vous vous faites du souci pour vos comptes bancaires, bloquez votre compte avec CardStop (078/170 170). Faites disparaître ce fameux programme espion en le désinstallant. Changez ensuite tous vos mots de passe : les fraudeurs peuvent les avoir copiés (https://www.safeonweb.be/fr/utilisez-des-mots-de-passe-surs). Lancez ensuite une analyse antivirus complète, et supprimez tout ce que l’antivirus détecte de suspect ou de malveillant. La police peut recevoir vos plaintes pour ce type d’escroquerie.

Plus d’infos, de conseils et des possibilités de signaler des agissements suspects : allez sur le site Home | Safeonweb

D’autres types d’arnaques qui vous guettent

Le Centre Européen des Consommateurs de Belgique a relevé une série de fraudes très courantes (Quelques exemples – CEC Belgique). Le site propose également une brochure, où sont décrits 20 cas d’arnaques fréquents : du lieu de vacances qui n’existe pas au billet de loterie qui vous permettra de finir vos jours au soleil, en passant par la voiture d’occasion à prix cadeau.