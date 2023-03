Quand les applis de rencontre affectent la santé mentale : "Chercher l’amour est devenu aussi intense que chercher un emploi"

Pour Virginie, 35 ans et utilisatrice depuis 3 ans de ces applications, le problème vient également de l’image que l’autre nous renvoie : "Je me suis lancée pendant la période Covid. Le fait de faire des rencontres depuis chez moi était plus facile. Mais c’est très souvent décevant. Je me sens parfois effaçable si je ne dis pas les bonnes choses. Il faut se vendre, il faut se rendre intéressante et finalement ne plus être réellement soi-même. Être ce que l’autre à l’air de chercher."

Christelle a 41 ans. Cette enseignante a récemment décidé de ne plus utiliser ces applications : "Je me disais que j’étais nulle, qu’il y avait tellement de monde sur ces applications et que moi, je n’étais pas foutue de trouver quelqu’un. Que j’étais trop difficile ou pas assez désirable. Ça m’a beaucoup ébranlée. Tu reçois continuellement des notifications, des messages et tu te sens obligée de réagir. Ce que je constate avec le recul, c’est que dans une relation classique, le lien se construit petit à petit. Mais avec les applications, tout doit aller vite."