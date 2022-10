Quand les animaux sauvages prennent d’assaut les villes : loutres, cacatoès, renards…

Ces scènes insolites en ont amusé plus d’un mais elles ont également soulevé un point important. Et si nous devions côtoyer les animaux sauvages au quotidien et non pas juste quand les villes sont vides ? Tout laisse à penser que cela se produira dans un avenir proche, conséquence de la crise climatique et de la détérioration de leurs espaces naturels. Certains chercheurs s’y préparent et repensent la ville pour qu’humains et animaux puissent y cohabiter paisiblement. En bons voisins.