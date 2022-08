Quand les animaux ont aussi besoin de se rafraîchir à la piscine

Il n’y a pas que les êtres humains qui aiment se rafraîchir lorsqu’il fait chaud… Les animaux aussi veulent en profiter. Christopher vous conte quelques histoires anecdotiques sur les animaux dans le 8/9 continue.

Cela se passe dans le sud de la France aux abords d’un bois. Une famille a installé une piscine gonflable dans leur jardin et au moment du grand plongeon, le couple tombe nez à nez avec une biche. Cette dernière ayant constaté de très loin la possible et facile escapade.

Ce n’est pas la première fois que des animaux font pareil : dans le New Jersey aux États-Unis, une famille d’ours était parvenue à s’incruster dans une piscine gonflable ; les images ont d’ailleurs cartonné sur la toile. Situation plus particulière, deux chiens sont venus participer à une pool party organisée par un groupe d’amis. L’un d’eux, un Golden Retriever était aux anges et s’est pris au jeu de la bouée entouré par les invités dans la piscine. Plus étonnant, on se rend dans un jardin d’une propriété privée du sud de l’Afrique. Le gardien de la maison aperçoit un hippopotame dans la piscine. Pour la petite anecdote, une petite rivière asséchée borde les propriétaires de la maison et c’est tout naturel que l’animal s’est permis l’intrusion.

Regardez plutôt !

