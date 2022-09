Quand les algorithmes d’Instagram jouent les curateurs de vente aux enchères

Instagram occupe une place de choix dans le marché de l’art. Les algorithmes du réseau social peuvent considérablement augmenter la visibilité de certains artistes auprès du grand public et des professionnels du secteur. C’est pourquoi Sotheby’s a décidé de s’appuyer sur eux pour l’une de ses prochaines vacations.

La vente en question s’intitule "Jerry Gogosian’s Suggested Followers : How the Algorithm Is Always Right". Elle a été curatée par Hilde Lynn Helphenstein, la galeriste et organisatrice d’exposition derrière l’un des comptes Instagram les plus caustiques, et influents, du milieu de l’art.

Son nom : Jerry Gogosian, en référence au critique d’art américain, Jerry Saltz, et au roi des marchands d’art, Larry Gagosian. Il tourne en dérision les excès des mastodontes du marché, en particulier les artistes multimillionnaires et les puissantes galeries qui les représentent. Ce compte parodique a réussi à se constituer une audience de plus de 112.000 abonnés depuis son lancement en 2019.

Son succès est, en partie, dû aux discrets algorithmes du réseau social qui recommandent aux passionnés d’art des comptes susceptibles de leur plaire, ainsi qu’à l’onglet "Explorer" du réseau social. Ces mêmes technologies ont aussi permis à Hilde Lynn Helphenstein de découvrir certains artistes dont elle a sélectionné les œuvres pour la vente "Jerry Gogosian’s Suggested Followers". Parmi eux, les Américains Gigi Rose Gray et William Buchina, le Sud-Coréen Ho Jae Kim ainsi que l’Américano-Japonaise Megumi Shauna Arai.