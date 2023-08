Quand les agences de voyages commencent à boycotter Ryanair

Alors que les grèves se sont multipliées au sein de la compagnie Ryanair, certains ont décidé de tourner le dos à la compagnie low cost. Ainsi, certaines agences de voyages déconseillent aux vacanciers de partir avec la compagnie irlandaise. D’autres vont même jusqu’à stopper toute collaboration avec elle. La charge, notamment des annulations et des remboursements, fait peser trop de travail sur les agences.

Et du côté des voyageurs, le choix de Ryanair fait aussi l’objet de questionnement : refus de recourir encore à cette compagnie ou choix plus précis : "dans le passé, j’ai déjà fait un vol avec Ryanair pour une courte distance, confie une voyageuse, mais pour des vols plus longs, je ne regarde pas les offres de Ryanair. L’espace pour les jambes est trop limité, il y a aussi souvent des bagages en plus à payer."

Un changement de mentalité semble donc s’opérer vis-à-vis de la compagnie low cost. Il n’empêche : entre septembre et août 2021, 148 millions de passagers ont embarqué à bord d’un vol Ryanair.