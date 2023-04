Quand Led Zeppelin apprenait le décès de Jimi Hendrix

La mort tragique et prématurée du guitar hero Jimi Hendrix, le 18 septembre 1970, a plongé le monde du rock dans un état de choc. Bien que son passage sous les projecteurs ait été de courte durée, son impact monumental sur la musique est indéniable, et il continue de régner comme l’un des artistes les plus doués et les plus influents du monde de la musique.

Le lendemain de la mort d’Hendrix (le guitariste a été retrouvé inanimé dans une chambre d’hôtel londonienne après avoir ingéré son propre vomi à la suite d’une overdose) les autres stars du rock de l’époque, Led Zeppelin, qui faisaient la promotion de leur deuxième album aux États-Unis à l’époque, donnaient une conférence de presse au studio NBC à New York. L’objectif était de parler de leur concert en tête d’affiche au Madison Square Garden, mais compte tenu des nouvelles en provenance de Londres, l’événement médiatique était maintenant rempli de journalistes avides d’histoires à propos du lien entre les artistes rock et leur dépendance à l’égard des substances illicites.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de la mort du musicien, Robert Plant, le leader du groupe, déclare d’un ton modéré : "Eh bien, je n’en savais rien jusqu’à il y a une demi-heure, et je dois encore me faire à l’idée que c’est vraiment arrivé". Le guitariste Jimmy Page ajoute : "C’est une tragédie".

Puis, lorsqu’un autre journaliste demande au groupe ce qu’il a à dire sur la rumeur autour des raisons de la mort d’Hendrix – qui aurait été causée par une overdose – Plant répond : "C’est ce qui rend les choses difficiles à comprendre, que tout cela se soit produit… C’est un tel choc quand une déclaration est faite comme ça, surtout à 10h30 du matin".

Le même journaliste demande ensuite au groupe s’il pense que leur propre musique prône la consommation de drogues, et le chanteur répond directement : "Non, pas du tout".

Un autre interviewer interroge les deux musiciens sur la façon dont les médias dénigrent les drogues, et sur la façon qu’ils ont de sensationnaliser la mort prématurée de musiciens de rock tels qu’Hendrix.

Robert Plant répond : "Cela a été mis dans l’esprit des gens par les médias qui touchent beaucoup de gens via la presse, la télévision et d’autres choses de ce genre. Dès qu’une personne de la scène rock se donne en exemple, je pense que tout le monde a l’habitude de l’associer à tous les autres acteurs du secteur. Par conséquent, l’ensemble devient assez déformé".

Jimmy Page insiste sur ce point : "J’aimerais dire : qu’en est-il de Judy Garland ou d’Édith Piaf ? Ou des gens comme ça, qui sont censés plaire à la génération plus âgée ? Je suis sûr qu’il y a un lien avec la drogue, n’est-ce pas ?"

Lorsqu’on leur demande s’ils pensent que le stéréotype des rockstars droguées est alimenté par les "anciennes générations" qui ne comprennent pas la culture, et si cela a empêché les musiciens de transmettre leur image de manière authentique au public, le guitariste répond : "Bien sûr, ils n’ont jamais pu la transmettre, surtout en Angleterre, parce que les médias sont assez partiaux à l’égard de la musique rock".

Heureusement pour le duo, l’interview prend une tournure plus positive, puisqu’on leur demande d’évoquer leurs souvenirs d’Hendrix et de partager ce qu’il représentait pour eux.

Plant explique en souriant : "Brillant. Un vent de fraîcheur est arrivé avec lui. Hey Joe est le premier disque que j’ai écouté, et l’atmosphère qui s’en dégage est quelque chose que l’on peut rarement retranscrire. C’était un son incroyable".

Regardez l’interview ci-dessous :